Londra: calo per Persimmon

(Teleborsa) - Retrocede il principale costruttore immobiliare britannico , con un ribasso del 2,32%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Persimmon mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,65 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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