Londra: andamento rialzista per Persimmon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale costruttore immobiliare britannico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Persimmon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,24 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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