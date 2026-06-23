Londra: in calo Persimmon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale costruttore immobiliare britannico , con una flessione del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Persimmon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Persimmon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,19 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,42. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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