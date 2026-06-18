Maturità, si parte: oggi la prova scritta, da San Francesco d'Assisi ad IA, Il toto-tracce

c'è chi scommette sugli 80 anni dal referendum istituzionale

(Teleborsa) - E' il giorno degli esami di maturità per oltre 527 mila studenti che dalle 8,30 affronteranno con la prima prova, il tema. Tracce s comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. fondamentale avere con sé un documento d'identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo, timbrati, verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame.



Nei giorni scorsi si sono insediate le commissioni d'esame - composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica - ed è stata estratta la lettera con la quale partiranno gli orali. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest'anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.



Nel toto-tracce spiccano gli 80 anni dal referendum istituzionale, possibile anche San Francesco d'Assisi anche se nelle ultime ore si è fatta spazio anche la suggestione di un'autrice donna, Grazia Deledda per un anniversario significativo: i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Molto attesi i temi su IA, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea

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