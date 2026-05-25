Madrid: andamento rialzista per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,07%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,54%, rispetto a +3,67% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
L'esame di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,69 Euro e primo supporto individuato a 10,59. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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