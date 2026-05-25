Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola , che avanza bene del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,54%, rispetto a +3,67% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'esame di breve periodo dell' istituto di credito spagnolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,69 Euro e primo supporto individuato a 10,59. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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