Madré, finanziamento per 600 mila euro da Tyche Bank

(Teleborsa) - Tyche Bank, istituto specializzato nella finanza d'impresa, nel distressed credit e nelle procedure concorsuali, ha perfezionato un finanziamento del valore di 600.000 euro a favore di Madré, realtà artigianale di Castel San Pietro Terme specializzata nella produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria. L'operazione sosterrà il piano di sviluppo di Madré attraverso l'apertura di una nuova sede operativa a Castel San Pietro Terme e il rafforzamento della struttura produttiva. L'investimento consentirà all'azienda di ampliare la propria attività e l'offerta di prodotti e servizi.



"Questo finanziamento ci consentirà di compiere un importante salto dimensionale, ampliando gli spazi produttivi e sviluppando nuovi servizi per i nostri clienti - ha detto Francesco Bonfiglioli, Amministratore Unico di Madré - Abbiamo trovato un interlocutore che ha compreso non solo i numeri dell'investimento, ma anche la visione che guida il nostro percorso imprenditoriale".



"Questa operazione rappresenta un esempio concreto dell'attività che la filiale di Bologna svolge quotidianamente a supporto delle imprese del territorio - ha commentato Stefano Budroni, Gestore Imprese della filiale Tyche Bank di Bologna - Abbiamo creduto fin da subito nel progetto di crescita di Madré, valutandone non solo la solidità economica ma anche le prospettive di crescita. Il nostro obiettivo è essere un partner finanziario vicino agli imprenditori locali, accompagnandoli nei loro investimenti e contribuendo alla crescita dell'economia regionale".







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