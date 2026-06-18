New York: prevalgono le vendite su IBM

(Teleborsa) - In forte ribasso la "Big Blue" , che mostra un -6,51%.



Lo scenario su base settimanale di IBM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 249,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 242,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 239,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```