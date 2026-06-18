Milano 13:50
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Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 13:50
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Francoforte 13:51
24.923 -0,05%

Pesante sul mercato di Francoforte Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Aurubis
Ribasso per il produttore tedesco di rame, che tratta in perdita del 4,10% sui valori precedenti.
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