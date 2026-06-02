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Piazza Affari: amplia il rialzo OVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia il rialzo OVS
Protagonista il leader dell'abbigliamento in Italia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
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