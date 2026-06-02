Piazza Affari: balza in avanti OVS

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader dell'abbigliamento in Italia , che lievita del 2,72%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di OVS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,907 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,752. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,062.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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