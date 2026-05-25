Piazza Affari: scambi in positivo per OVS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader dell'abbigliamento in Italia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,465 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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