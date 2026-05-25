Piazza Affari: scambi in positivo per OVS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader dell'abbigliamento in Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,465 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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