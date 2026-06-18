Stati Generali Logistica, De Filippis (FS Logistic): “Lavorare su intermodalità, logistica fattore di crescita”





(Teleborsa) - “La logistica non deve essere vista come un costo, ma come un fattore abilitante per la crescita dell’industria”. A parlare l’Amministratore Delegato di FS Logistic,, a margine degli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica organizzato dae che si è tenuto a Roma.Secondo De Filippis, bisogna sottolineare che “finora la logistica è stata vista come un tema prettamente concentrato sul mondo dei trasporti e questo ha fatto si che il Ministero dei Trasporti fosse l’unico grande interlocutore istituzionale per tutto il settore. La mia proposta è un cambio di paradigma, perchè quando noi parliamo di intermodalità mare-ferro-gomma vuol dire affrontare il tema dell’impatto della politica industriale e quindi incentivare il settore industriale all’intermodalità”.