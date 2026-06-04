Poste Italiane, logistica da record nel primo trimestre: consegnati 89 milioni di pacchi

Poste Italiane





(Teleborsa) - Il 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di, cheha consegnato la, facendo segnare una crescita a doppia cifra, +14,6%, rispetto allo stesso periodo del 2025. E continua ad aumentare a ritmo sostenuto anche il numero delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane: ben 38 milioni, in aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa.Un dato in costante crescita quello delle consegne dei portalettere, commenta la società,, che entro il 2028 dovrebbero raggiungere i due terzi del volume totale, anche grazie all'introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta. Portalettere, dunque, sempre più centrali nella logistica di Poste Italiane legata all'ecommerce, secondo una strategia costruita su una flotta di 30 mila i veicoli a basse emissioni, 6.200 dei quali full green.E nell'ottica di avere consegne sempre più sostenibili, prosegue anche lo sviluppo del progetto Green Delivery, che: la rete dei circa 12.700 uffici postali a cui si aggiungono i circa 20 mila punti, tra Rete Punto Poste e Locker, offre una nuova soluzione che, accentrando la consegna, permette una consistente riduzione delle emissioni di Co2.