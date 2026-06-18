Stati Generali trasporti e logistica, Lo Piano: “In Busitalia l’intermodalità è nel DNA”

, essendo l'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenitalia è al 100% intermodale nel DNA”. Così, amministratore delegato di Busitalia parlando a margine degli Stati Generali dei trasporti e della logistica, organizzati dapresso l’Auditorium della Tecnica.Secondo Lo Piano “è un'azienda che fadi euro di fatturato e circadi passeggeri l’anno, che si occupa sicuramente in prima istanza di servire Trenitalia nei bus sostitutivi emergenziali. Dall'altra parte si occupa del trasporto pubblico locale in alcune regioni italiane come l'Umbria, dove abbiamo anche il trasporto navale nel lago Trasimeno, poi abbiamo Padova, Rovigo, Salerno e stiamo anche guardando in altre regioni italiane”.“Siamo stati inoltre protagonisti di un grandissimo evento in Italia che sono state le. Abbiamo messo in campo 1200 persone con 500 bus, con circa 176.000 corse fatte e più di 2 milioni di persone trasportate. - ha sottolineato l’AD di Busitalia - Questo ha dimostrato come effettivamente in Italia si può fare intermodalità, perché comunque Busitalia è stata quella che ha trasferito anche dagli aeroporti verso le destinazioni sciistiche tutti gli atleti e tutti quelli che hanno praticamente lavorato all'interno di questa organizzazione”.