Bracchi (Argos) acquista la tedesca Rostock Trans e prosegue la strategia buy-and-build

(Teleborsa) - Bracchi, azienda italiana sostenuta dal private equity Argos e attiva nel settore del trasporto merci specializzato e della logistica, ha acquisito Rostock Trans, società tedesca specializzata nel trasporto di carichi pesanti e complessi. Questa operazione rappresenta la seconda acquisizione di Bracchi, dopo quella di Mateco nel 2024, e costituisce un passo importante nella strategia di espansione europea del Gruppo.



A seguito dell'operazione, Lars Hennek, fondatore e CEO di Rostock Trans, contribuirà attivamente alla prossima fase di crescita del gruppo combinato e sta reinvestendo insieme ad Argos e al management di Bracchi. Con l'integrazione di Rostock Trans, Bracchi rafforza la propria presenza nel Nord Europa ed espande significativamente la propria presenza in Germania. Il Gruppo genera ora un fatturato di 240 milioni di euro, impiega più di 580 dipendenti e serve più di 1.750 clienti industriali.



"Rostock Trans si è costruita una solida reputazione come specialista di alta qualità e questa acquisizione è pienamente in linea con la nostra strategia - ha commentato Umberto Ferretti, CEO di Bracchi - Rafforza la nostra posizione in Germania, aumenta significativamente la nostra esposizione nel settore dei trasporti speciali e pesanti e ci consente di entrare nel mercato in rapida crescita della logistica eolica on-shore con un partner altamente specializzato".



L’operazione è in linea con gli obiettivi di Argos Climate Action, il fondo di Argos dedicato alla decarbonizzazione. Tutti i veicoli Rostock Trans sono pienamente compatibili con i carburanti HVO, consentendo un impiego immediato in linea con la roadmap di decarbonizzazione di Bracchi. Attraverso l’ottimizzazione della logistica, l’ammodernamento della flotta e iniziative volte all’efficienza operativa, Bracchi continuerà a ridurre la propria carbon footprint.



"Questa acquisizione è un caso da manuale di buy-and-build - hanno detto Sandra Lagumina e Lucio Ranaudo, Managing Partner di Argos - L’add-on rafforza la presenza europea di Bracchi, aumenta l’esposizione al mercato eolico onshore tedesco beneficiando di forti condizioni strutturali favorevoli, crea significative sinergie operative e sostiene la prossima fase di crescita. La combinazione di crescita, efficienza e decarbonizzazione è esattamente ciò che cerchiamo nelle acquisizioni di add-on".



(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)

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