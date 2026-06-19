Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 184,387. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 185,847 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 183,843.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)