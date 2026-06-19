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Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Seduta debole per il CABLE, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3207.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3134. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3354. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,306.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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