Banca centrale russa, nono taglio consecutivo: tasso al 14,25%

(Teleborsa) - La Banca centrale russa ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo dal 14,50% al 14,25% annuo, nono intervento consecutivo in tal senso. "La crescita economica prosegue a un ritmo moderato dopo un calo temporaneo all'inizio dell'anno. La crescita dei prezzi di fondo è leggermente diminuita, ma rimane generalmente nell'intervallo del 4-5% su base annua", si legge nel comunicato dell'istituto, che segnala anche un'accelerazione della crescita dei prestiti negli ultimi mesi.



La banca centrale avverte inoltre che la politica fiscale nell'orizzonte triennale sarà "più accomodante di quanto previsto in precedenza", una circostanza che "potrebbe richiedere un percorso dei tassi di riferimento più elevato rispetto a quanto ipotizzato nello scenario di base di aprile". La prossima riunione sul tasso di riferimento è fissata per il 24 luglio.

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