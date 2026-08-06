Brasile, la Banca centrale taglia il tasso Selic al 14%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria (Copom) della Banca centrale del Brasile ha ridotto il tasso d'interesse di riferimento Selic di 0,25 punti percentuali, portandolo dal 14,25% al 14% annuo. Si tratta del quarto taglio consecutivo, in linea con le attese del mercato, nell'ambito del graduale allentamento della politica monetaria avviato dall'istituto.



Nel comunicato diffuso al termine della riunione, il Copom ha ribadito un approccio prudente sui prossimi interventi, precisando che le future decisioni continueranno a dipendere dall'andamento dell'inflazione, dell'attività economica e dall'evoluzione dello scenario internazionale.



Il governo e il settore produttivo brasiliano chiedono da tempo una riduzione più marcata del costo del denaro, ritenendo che gli attuali livelli dei tassi frenino investimenti, consumi e crescita.



Il Selic resta il principale strumento della Banca centrale per il controllo dell'inflazione e orienta il costo del credito nell'intera economia del Paese.

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