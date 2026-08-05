Russia, Fitch: limitazioni dell'offerta mantengono l'economia sotto pressione

(Teleborsa) - L'economia russa rimarrà sotto pressione a causa delle limitazioni dell'offerta, con una crescita lenta, un'inflazione elevata e tassi di interesse reali alti che probabilmente persisteranno. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema.



La crescita del PIL russo è rallentata all'1% nel 2025, rispetto a una media del 4,5% nel biennio 2023-2024, e la produzione è diminuita dello 0,6% su base trimestrale nel primo trimestre del 2026. L'attività sembra essersi ripresa modestamente nel secondo trimestre del 2026, ma la crescita è rimasta debole.



Secondo Fitch, la domanda interna è forte, con robusti aumenti salariali reali e una rinnovata ripresa della crescita del credito a sostegno dei consumi delle famiglie. La politica fiscale è rimasta fortemente accomodante, con il deficit in aumento a causa delle spese legate alla guerra.



L'agenzia di rating sottolinea che le limitazioni dell'offerta hanno tenuto a freno la crescita. Sebbene l'utilizzo della capacità produttiva sia diminuito di recente, rimane elevato. Il mercato del lavoro è teso, con il tasso di disoccupazione vicino al minimo storico. La recente intensificazione degli attacchi dei droni ucraini contro le infrastrutture civili ha aggravato le pressioni sull'offerta e causato carenze di carburante.



La forte domanda interna e i limiti di capacità produttiva hanno mantenuto l'inflazione al di sopra dell'obiettivo del 4% fissato dalla Banca Centrale Russa (CBR). E sebbene la CBR abbia ridotto il suo tasso di riferimento di 700 punti base nell'ultimo anno, il tasso di riferimento reale rimane molto elevato rispetto agli standard storici, il che peserà sugli investimenti e impedirà l'espansione della capacità produttiva.

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