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Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,39%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 4.106,25 punti
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Finanza
24 giugno 2026 - 03.38
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Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,39%, dopo aver aperto a 4.106,25 punti.
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