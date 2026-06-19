Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo è un "porto sicuro" a Piazza Affari

Per Intesa Sanpaolo è nella "Top Picks" assoluta della seconda metà del 2026. Favorevoli i giudizi anche delle principali altre banche d’investimento italiane e internazionali: target price medio ampiamente oltre i 10 euro

(Teleborsa) - In una borsa di Milano che da mesi naviga a vista tra le tensioni geopolitiche internazionali e i venti di volatilità sui mercati dell'energia, il titolo Enel viene visto come un "porto sicuro" per la seconda metà del 2026, per via della sua capacità di offrire stabilità e conservare il proprio valore durante fasi di incertezza economica. A dare un forte segnale di fiducia agli investitori è l'attesissimo Strategy Report di Intesa Sanpaolo diffuso a giugno, che conferma il colosso elettrico come una delle proprie scelte privilegiate in previsione per il secondo semestre dell’anno, ribadendo la raccomandazione d'acquisto e un target price fissato a 10,7 euro.



A Enel viene dedicata un'analisi approfondita che evidenzia "solidi pilastri industriali" e "un eccellente profilo di rischio-rendimento". Secondo il report strategico, i risultati del primo trimestre del 2026 hanno confermato le stime degli investitori, spingendo la visibilità finanziaria della società verso la fascia alta della guidance.



Intesa evidenzia innanzitutto l'ottima capacità di Enel di gestire la leva finanziaria in modo virtuoso, utilizzandola come mezzo per accelerare la crescita nel settore delle rinnovabili e per incrementare parallelamente la remunerazione degli azionisti. In un momento caratterizzato per molto tempo da incertezza globale, soprattutto sui mercati delle commodities, i numeri dell’azienda risultano solidi grazie anche a importanti investimenti nelle reti di distribuzione, alla gestione integrata del mix energetico e a un approccio commerciale fortemente preventivo nella vendita della generazione da fonti rinnovabili.



Più nello specifico, secondo gli analisti dell’istituto finanziario torinese, la strategia adottata dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo funziona anche perché combina lo sviluppo organico a mirate operazioni di fusione e acquisizione in geografie remunerative e con un quadro regolatorio stabile, come negli Stati Uniti, dove si registra una forte accelerazione della domanda di energia elettrica. Il titolo offre un rendimento da dividendi medio del 5,4% nel periodo 2026-2027, un valore che sale fino a 6,7% complessivo, se si include anche l'impatto del piano di share buyback.



L'ottimismo di Intesa Sanpaolo non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di mercato che vede positivo il sentiment globale su Enel. I dati dettagliati sull'analisi del primo trimestre evidenziano che il prezzo obiettivo medio calcolato dopo la prima trimestrale è salito a circa 10,3 euro, mostrando un trend di crescita costante sia rispetto ai 10 euro stimati dopo il Capital Markets Day, sia soprattutto rispetto ai 9,1 euro di dicembre 2025, segnando un balzo del 13%.



Nelle sale operative prevalgono nettamente i giudizi favorevoli da parte di tutte le principali banche d'affari italiane e internazionali. In cima alla classifica delle previsioni più ottimistiche si posiziona Alpha Value, che vede il titolo volare fino a un prezzo obiettivo di 12,6 euro, seguita dal colosso di Wall Street Goldman Sachs , che fissa il suo traguardo a 12 euro. Un nutrito e autorevole gruppo di analisti si è allineato invece sulla soglia degli 11 euro per azione, composto da Barclays , Equita e Kepler (tutte con raccomandazione "BUY").



Poco sotto si posiziona UBS , con un target price fissato a 10,65 euro, seguita dai pareri positivi di Jefferies a 10,6 euro e di Banca Akros a 10,5 euro. A conferma di come la comunità finanziaria veda il valore di Enel stabilmente sopra la doppia cifra, chiudono la mappatura degli esperti JP Morgan e Mediobanca , entrambe concordi nel prezzare l'utility a un valore obiettivo di 10,4 euro, con l’istituto italiano che prevede addirittura un rendimento superiore alla media (outperform). Tutto questo mentre la capitalizzazione di mercato sfiora i 100 miliardi di euro.



Il titolo azionario Enel si presenta alle soglie della seconda metà del 2026 con un profilo fortemente rialzista e ampiamente supportato dalle analisi delle banche d’investimento. La promozione a "scelta ideale" del portafoglio da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo, unita a una valutazione media internazionale in costante ascesa, testimonia come le scelte strategiche del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo siano state pienamente recepite ed apprezzate dai mercati.

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