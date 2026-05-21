UniCredit riacquista obbligazioni Tier 2 per 663,7 milioni di euro

(Teleborsa) - UniCredit accetterà di acquistare tutti i titoli validamente portati in adesione all'offerta di riacquisto per cassa del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso "€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032". L'importo di acquisto è pari a 663.723.000 euro.



L'emissione da parte della banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso è avvenuta il 19 maggio 2026. L'importo nominale complessivo dei titoli che rimarrà in circolazione dopo la data di regolamento sarà pari a 586.277.000 euro.



UniCredit, Barclays e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Dealer Managers.

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