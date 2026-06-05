Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Scambia in profit Auto1, che lievita del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a -1,42% del MDAX).
Le implicazioni di medio periodo di Auto1 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 23,36 Euro con primo supporto visto a 22,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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