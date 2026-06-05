Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

(Teleborsa) - Scambia in profit Auto1 , che lievita del 3,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a -1,42% del MDAX ).





Le implicazioni di medio periodo di Auto1 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 23,36 Euro con primo supporto visto a 22,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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