Francoforte: risultato positivo per Auto1

(Teleborsa) - Scambia in profit Auto1 , che lievita del 2,00%.



Il movimento di Auto1 , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo di Auto1 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,61 Euro con primo supporto visto a 22,03. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```