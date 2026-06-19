Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,74 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 87,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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