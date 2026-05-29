Londra: balza in avanti Endeavour Mining

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , con una variazione percentuale del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Endeavour Mining rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 45,47 sterline, mentre i supporti sono stimati a 44,66. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 46,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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