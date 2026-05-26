Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , con un rialzo del 3,10%.



La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Endeavour Mining si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 43,8 sterline. Prima resistenza a 45,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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