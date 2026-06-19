Londra: rosso per Weir Group

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che passa di mano con un calo del 2,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Weir Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,85 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,41. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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