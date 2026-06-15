Londra: positiva la giornata per Weir Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,79%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Weir Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,69%, rispetto a +1,09% del principale indice della Borsa di Londra).
Il quadro di medio periodo di Weir Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24,27 sterline. Primo supporto individuato a 23,97. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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