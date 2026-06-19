Parigi: in calo l'OREAL

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei cosmetici , in flessione del 2,53% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' OREAL , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo della società di cosmesi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 383,2 Euro. Rischio di discesa fino a 374,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 391,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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