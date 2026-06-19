Petrolio in calo con cessate il fuoco Israele-Hezbollah: Brent di nuovo sotto gli 80 dollari

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio sono scesi dopo che diverse fonti hanno riferito di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il Brent è arretrato dell'1% fino ai 79,02 dollari al barile, mentre il WTI americano è sceso dello 0,8% a 75,96 dollari, entrambi diretti verso una perdita settimanale di circa l'8-9%, ai minimi da inizio marzo. La notizia è stata diffusa inizialmente da un funzionario statunitense citato da Reuters, negoziatori di Stati Uniti e Qatar avrebbero definito l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Conferme su questa direzione sono poi arrivate anche dagli altri principali media Usa.



Lo sviluppo arriva poco dopo l'annullamento improvviso dei colloqui di follow-up tra USA e Iran previsti a Bürgenstock, in Svizzera, alimentando incertezza sulla possibilità di trasformare l'accordo provvisorio in una pace duratura. Il ministero degli Esteri svizzero ha confermato che i colloqui non si sarebbero tenuti come previsto, e la Casa Bianca ha reso noto che il vicepresidente JD Vance non si sarebbe recato in Svizzera, citando questioni logistiche irrisolte.



Vance ha comunque sottolineato che oltre 12 milioni di barili sono transitati nello stretto durante la notte: "Gli iraniani, per la seconda notte consecutiva, non hanno sparato contro alcuna nave nello Stretto di Hormuz. Finora stanno onorando la loro parte dell'impegno".



L'accordo preliminare USA-Iran prevede, oltre alla cessazione delle ostilità, il ripristino della navigazione commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz - cruciale per circa un quinto delle spedizioni globali di petrolio - e la revoca del blocco navale americano sui porti iraniani.



Il segretario generale dell'OPEC Haitham Al Ghais ha intanto respinto le previsioni dell'AIE su un possibile eccesso di offerta di petrolio per il 2027: "Ci concentriamo sui fondamentali e non su troppi se e ma nelle nostre previsioni, ma piuttosto sui numeri reali".



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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