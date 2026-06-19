Piazza Affari: balza in avanti Pharmanutra
(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
L'andamento di Pharmanutra nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 90,1 Euro. Primo supporto visto a 88,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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