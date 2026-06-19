Sogefi, sottoscritto contratto di cessione della divisione United Springs

(Teleborsa) - Sogefi , ad esito del completamento delle procedure di consultazione con le rappresentanze sindacali in Francia e Olanda, rende noto di aver esercitato la put option relativa alla cessione della business unit United Springs alla società Associated Metal Forming Technologies (AMFT), controllata dal fondo One Equity Partners.



Il contratto di compravendita è stato sottoscritto in data odierna. Il perfezionamento dell’operazione, subordinato al rilascio dell’autorizzazione FDI (Foreign Direct Investment) in UK, è previsto entro il terzo trimestre 2026.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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