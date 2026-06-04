Aedes, la controllata Lavip tornerà ad essere partecipata al 100%

Cda approva operazione di maggiore rilevanza con la parte correlata Istituto Ligure Mobiliare

(Teleborsa) - Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni ha reso noto che il Cda ha approvato un’operazione di maggiore rilevanza con la parte correlata Istituto Ligure Mobiliare (“ILM”), Socio di controllo di fatto che detiene una partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale della Società e che esercita sulla stessa l’attività di direzione e coordinamento.



L’operazione ha ad oggetto (i) la cessione da parte di ILM del 49% del capitale sociale di Lavip in favore di Aedes (la “Quota ILM”) e (ii) la contestuale cessione del finanziamento soci erogato da ILM in favore di Lavip dell’importo nominale di Euro 343.000 (il “Credito FinSoci ILM”) (congiuntamente l’“Operazione”).



Al riguardo, si rammenta che Aedes e ILM: (i) in data 20 gennaio 2025, hanno sottoscritto un accordo quadro di coinvestimento per incrementare l’equity della controllata Lavip funzionale a realizzare l’acquisizione del compendio immobiliare sito in Genova-Campi. Ad esito del predetto coinvestimento, il capitale sociale di Lavip risultava detenuto per il 51% da Aedes e per il restante 49% da ILM; (ii) in data 5 dicembre 2025, hanno sottoscritto un ulteriore accordo per finanziare Lavip al fine di concludere l’operazione di acquisto dell’immobile sito in Genova-Bolzaneto. La conclusione dell’Operazione comporterà il venir meno di tutti gli effetti derivanti e connessi al predetto accordo quadro e di ogni ulteriore accordo concluso tra Aedes e ILM relativo alla controllata Lavip.



Si precisa, inoltre, che il corrispettivo per l’acquisto della Quota ILM è stato determinato in Euro 1.630.000. A tal riguardo, Aedes corrisponderà a ILM una prima rata di importo pari ad Euro 130.000 alla data di sottoscrizione del contratto di cessione della Quota ILM

e ulteriori n. 12 rate trimestrali posticipate (infruttifere di interessi), sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto, ciascuna pari ad Euro 125.00.

Con riguardo al Credito FinSoci ILM, il corrispettivo, pari al valore nominale del medesimo di Euro 343.000, sarà versato da Aedes in favore di ILM contestualmente alla sottoscrizione del menzionato contratto.

Alla luce di quanto precede, il controvalore complessivo dell’Operazione è pari ad Euro 1.973.000.



L’Operazione rappresenta la naturale evoluzione del percorso di crescita intrapreso dalla Società, considerato anche il successo del recente aumento di capitale, perfezionatosi nel mese di febbraio 2026, che ha visto la totale sottoscrizione delle azioni offerte in opzione

ai Soci. Il riacquisto del 49% del capitale sociale di Lavip conferma la volontà di Aedes di rendersi quanto più autonoma e strategicamente indipendente dopo una fase di riavvio del business immobiliare per la quale è stato indispensabile il supporto del Socio di controllo di fatto ILM. Ad esito dell’Operazione, la controllata Lavip tornerà ad essere partecipata al 100% da Aedes e, conseguentemente, già a partire dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026, tutto l’utile generato da Lavip sarà di esclusiva competenza di Aedes.

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