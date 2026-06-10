AbitareIn, preliminare per la cessione a Techbau di 14 iniziative di sviluppo residenziale in attesa di autorizzazione

Abitare In

Euro 8 milioni a titolo di caparra confirmatoria, entro 4 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto;

Euro 45 milioni alla data del closing;

la somma residua, pari a Euro 42,5 milioni, entro il 9 settembre 2027. La dilazione di pagamento sarà assistita da una garanzia autonoma a prima richiesta.

(Teleborsa) -ha sottoscritto uncon Techbau, avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale in 14 società veicolo e riferibili ad altrettante iniziative residenziali in attesa di autorizzazione.Techbau - si legge in una nota - è un operatore industriale qualificato attivo come developer e general contractor nei settori della logistica, residenziale, student housing, industriale, data center ed energie rinnovabili. Techbau detiene una partecipazione pari a circa il 2,36% del capitale sociale di Abitare In.LaNel dettaglio, l’operazione ha ad oggetto la: Accursio S.r.l., Citynow S.r.l., Creare S.r.l., Abitare In Development 4 S.r.l., Abitare In Development 6 S.r.l., Savona 105 S.r.l., Edimi S.r.l., GMC Holding S.r.l., Hommi S.r.l., Housenow S.r.l., Immaginare S.r.l., New Tacito S.r.l., Volaplana S.r.l. e Ziro S.r.l.Le Società Target detengono, o sono promissarie acquirenti, ciascuna un’iniziativa di sviluppo residenziale nel Comune di Milano (ad eccezione di Abitare In Development 6 s.r.l. la cui iniziativa immobiliare interessa un’area nel Comune di Firenze), che non hanno ancora ottenuto i relativi titoli autorizzativi alla realizzazione, per circa complessivi 164.000 mq commerciali (le “Iniziative Immobiliari”).Inoltre, il Contratto, al verificarsi di determinate condizioni, anche della partecipazione del 100% in Mivivi S.r.l. ovvero, in alternativa, dei relativi diritti edificatori, a discrezione dell’Acquirente, ad un corrispettivo pari a massimi Euro 2,6 milioni.L’. Il Contratto prevede il pagamento da parte di Techbau di un, determinato sulla base della posizione finanziaria netta stimata al 30 giugno 2026.Il Corrispettivo sarà corrisposto dall'Acquirente alla Società inL’Operazione si inserisce nel contesto del, che continua a determinare significativi impatti operativi, economici e finanziari sulla Società e sul gruppo facente capo alla stessa. Inoltre, comporterà inoltre una significativa riduzione dell’indebitamento consolidato del Gruppo, anche per effetto del trasferimento all’Acquirente del debito di progetto facente capo alle Società Target, pari a Euro 40 milioni.