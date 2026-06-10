AbitareIn, preliminare per la cessione a Techbau di 14 iniziative di sviluppo residenziale in attesa di autorizzazione

(Teleborsa) - Abitare In
ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita
con Techbau, avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale in 14 società veicolo e riferibili ad altrettante iniziative residenziali in attesa di autorizzazione.
Techbau - si legge in una nota - è un operatore industriale qualificato attivo come developer e general contractor nei settori della logistica, residenziale, student housing, industriale, data center ed energie rinnovabili. Techbau detiene una partecipazione pari a circa il 2,36% del capitale sociale di Abitare In.
La data del closing è prevista entro luglio 2026
.
Nel dettaglio, l’operazione ha ad oggetto la cessione delle partecipazioni totalitarie detenute da Abitare In nelle seguenti società veicolo
: Accursio S.r.l., Citynow S.r.l., Creare S.r.l., Abitare In Development 4 S.r.l., Abitare In Development 6 S.r.l., Savona 105 S.r.l., Edimi S.r.l., GMC Holding S.r.l., Hommi S.r.l., Housenow S.r.l., Immaginare S.r.l., New Tacito S.r.l., Volaplana S.r.l. e Ziro S.r.l.
Le Società Target detengono, o sono promissarie acquirenti, ciascuna un’iniziativa di sviluppo residenziale nel Comune di Milano (ad eccezione di Abitare In Development 6 s.r.l. la cui iniziativa immobiliare interessa un’area nel Comune di Firenze), che non hanno ancora ottenuto i relativi titoli autorizzativi alla realizzazione, per circa complessivi 164.000 mq commerciali (le “Iniziative Immobiliari”).
Inoltre, il Contratto prevede la cessione
, al verificarsi di determinate condizioni, anche della partecipazione del 100% in Mivivi S.r.l. ovvero, in alternativa, dei relativi diritti edificatori, a discrezione dell’Acquirente, ad un corrispettivo pari a massimi Euro 2,6 milioni.
L’enterprise value complessivo delle Società Target è stato determinato in Euro 135,3 milioni
. Il Contratto prevede il pagamento da parte di Techbau di un corrispettivo provvisorio pari a Euro 95,5 milioni
, determinato sulla base della posizione finanziaria netta stimata al 30 giugno 2026.
Il Corrispettivo sarà corrisposto dall'Acquirente alla Società in tre tranche
:
- Euro 8 milioni a titolo di caparra confirmatoria, entro 4 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto;
- Euro 45 milioni alla data del closing;
- la somma residua, pari a Euro 42,5 milioni, entro il 9 settembre 2027. La dilazione di pagamento sarà assistita da una garanzia autonoma a prima richiesta.
L’Operazione si inserisce nel contesto del perdurante rallentamento del ciclo autorizzativo urbanistico nel Comune di Milano
, che continua a determinare significativi impatti operativi, economici e finanziari sulla Società e sul gruppo facente capo alla stessa. Inoltre, comporterà inoltre una significativa riduzione dell’indebitamento consolidato del Gruppo, anche per effetto del trasferimento all’Acquirente del debito di progetto facente capo alle Società Target, pari a Euro 40 milioni.