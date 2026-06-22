Milano 17:35
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Dow Jones 19:04
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6148, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,617. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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