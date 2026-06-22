Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6148, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,617. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)