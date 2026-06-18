Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
La giornata del 17 giugno chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,15%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6157 con tetto rappresentato dall'area 0,6179. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6146.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)