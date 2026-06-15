Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8652. Supporto stimato a 0,8633. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8671.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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