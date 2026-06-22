ArcelorMittal, collaborazione strategica con Amazon Web Services per l'automazione industriale

Siglato anche accordo pluriennale per fornitura acciaio green

(Teleborsa) - ArcelorMittal ha annunciato una collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS, amazon.com ) per accelerare l'automazione industriale nelle sue attività globali attraverso tecnologie cloud avanzate, intelligenza artificiale e edge computing.



ArcelorMittal integrerà parte della sua tecnologia operativa (OT) e informatica (IT) sull'infrastruttura AWS, progettata per la sicurezza e la scalabilità, estendendo il cloud e l'intelligenza artificiale fino ai margini dei suoi ambienti di produzione. Utilizzando i servizi AWS in ambito IoT industriale, dati dei sensori in tempo reale e machine learning, l'azienda implementerà l'intelligenza artificiale direttamente sul punto di produzione, consentendo la manutenzione predittiva, il controllo qualità tramite visione artificiale, l'ottimizzazione dei processi e la creazione di gemelli digitali dei suoi asset fisici e delle linee di produzione.



Oltre alla collaborazione in ambito cloud e intelligenza artificiale, Amazon ha stipulato un accordo quadro pluriennale con ArcelorMittal per la fornitura di acciaio strutturale in Europa e nel Regno Unito. In base a tale accordo, ArcelorMittal fornirà acciaio a basse emissioni di carbonio, destinato agli impianti operativi di Amazon e ai data center di AWS, supportando l'obiettivo di Amazon di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040.

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