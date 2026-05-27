Milano
26-mag
49.899
0,00%
Nasdaq
26-mag
30.001
+1,76%
Dow Jones
26-mag
50.462
-0,23%
Londra
26-mag
10.491
0,00%
Francoforte
26-mag
25.185
0,00%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 06.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,79%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,79%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.145,37 punti
In breve
,
Finanza
27 maggio 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,79%, dopo aver aperto a 4.145,37.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,17%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,11%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,21%)
Argomenti trattati
Borsa
(1295)
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,52%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,42%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,87%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,74%)
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,96%
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto