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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,79%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.145,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,79%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,79%, dopo aver aperto a 4.145,37.
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