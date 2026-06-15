Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,12%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.031,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,12%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,12%, dopo aver aperto a 4.031,51.
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