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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,28%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.010,03 punti
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Finanza
10 giugno 2026 - 03.38
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