Milano 9-giu
50.263 0,00%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 0,00%
Francoforte 9-giu
24.433 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,28%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.010,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,28%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,28%, dopo aver aperto a 4.010,03.
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