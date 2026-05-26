Care Property Invest ottiene rating investment grade da Fitch

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha assegnato a Care Property Invest un long-term Investment Grade rating di BBB- con outlook stabile. Questo rating conferma la solida posizione finanziaria di Care Property Invest e sottolinea la fiducia dell'agenzia di rating nel modello di business, nella qualità del portafoglio e nella politica finanziaria della società. L'assegnazione di un rating Investment Grade rappresenta un traguardo importante per la società belga. Riflette, tra l'altro, i flussi di cassa stabili e prevedibili, i contratti di locazione a lungo termine con gli operatori del settore sanitario, la diversificazione geografica del portafoglio e la gestione prudente del bilancio.



"Questo rating conferma ciò che stiamo costruendo da molti anni: un portafoglio immobiliare sanitario trasparente, efficiente e stabile - ha commentato il CEO Patrick Couttenier - Questa operazione rafforza la nostra posizione di investitore europeo specializzato nel settore immobiliare sanitario e supporta la nostra traiettoria di crescita verso un portafoglio di 2 miliardi di euro e una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di euro nel medio termine, mantenendo al contempo il nostro profilo di rischio".

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