Enex Technologies, accordo di refinancing ESG-linked da 35,5 milioni con pool di banche

(Teleborsa) - Enex Technologies, gruppo italiano attivo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate per il raffreddamento industriale, commerciale e data center basate su refrigeranti naturali, ha sottoscritto un accordo di refinancing ESG-linked del valore complessivo di 35,5 milioni di euro con un pool di primarie istituzioni finanziarie composta da Banco BPM , intervenuta con ruolo di bookrunner, mandated laed arranger, underwriter, finanziatrice originaria nonché banca agente, unitamente a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Deutsche Bank e Banca Sella.



Il refinancing consente di mettere in sicurezza il piano di investimenti industriali del prossimo triennio, a supporto di quattro direttrici strategiche: ampliamento della capacità produttiva nelle linee dedicate ai refrigeranti naturali; accelerazione dello sviluppo tecnologico e della roadmap di innovazione; crescita organica e internazionale del Gruppo nei mercati europei ad alto potenziale; accelerazione della presenza nel segmento data center cooling, in forte espansione.



Il nuovo refinancing ESG-linked segue la precedente operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario da 25 milioni di euro realizzata lo scorso ottobre da CCC Holdings Europe, holding che controlla Enex Technologies, con il supporto di una cordata di investitori promossa da Banor SIM.



"Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per Enex Technologies: ci consente di rafforzare la nostra struttura finanziaria, sostenere con maggiore visibilità il piano di investimenti dei prossimi tre anni e accelerare lo sviluppo delle nostre tecnologie a refrigeranti naturali - ha commentato Francois Audo, CEO di Enex Technologies - La componente ESG-linked non è un elemento decorativo: è la traduzione in termini finanziari di un impegno industriale che stiamo portando avanti dal 2023. Per noi la transizione ambientale è parte integrante del modello di crescita dell’azienda".



"Il refinancing ESG-linked strutturato con Enex Technologies conferma la volontà di Banco BPM di supportare imprese con piani di crescita solidi, vocazione internazionale e un'integrazione autentica degli obiettivi di sostenibilità nella strategia industriale - ha detto Andrea Lo Bianco, responsabile mercato Nord Est di Banco BPM - Operazioni come questa dimostrano che la finanza finalizzata al perseguimento di uno sviluppo sostenibile può essere uno strumento concreto per migliorare competitività industriale e resilienza delle transizioni in atto".



"Nel sostenere operazioni come quella che vede protagonista Enex Technologies, CDP rinnova concretamente il proprio impegno a fianco delle imprese innovative, accompagnandole nei percorsi di crescita e nel rafforzamento competitivo sui mercati - ha aggiunto Francesco Santinello, responsabile Relazioni Imprese Veneto di CDP - La struttura ESG-linked testimonia un’integrazione sempre più profonda tra finanza e sostenibilità, in linea con le priorità strategiche di CDP orientate a promuovere investimenti ad alto impatto per il sistema produttivo e per i territori".

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