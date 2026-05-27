SpaceX, OpenAI e Anthropic peseranno meno del previsto negli ETF globali

L'analisi di justETF

(Teleborsa) - Flottanti bassi e regole di inclusione e tempi diversi tra Nasdaq-100, MSCI World e S&P 500 potrebbero ridurre significativamente il peso iniziale delle future megacap AI nei grandi benchmark globali. Lo sostiene justETF in un'analisi sulle tre storiche IPO di SpaceX, OpenAI e Anthropic, che porteranno a Wall Street quasi 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione combinata.



Queste tre IPO "potrebbero rappresentare un punto di svolta per il mercato azionario globale. Non tanto per il peso immediato negli ETF, che almeno inizialmente resterà limitato, quanto perché stanno mettendo sotto pressione regole di costruzione degli indici pensate per un'altra epoca del mercato", afferma Lorenzo Demaria, Country Manager Italia di justETF.



Il paradosso delle nuove megacap



La convinzione più diffusa tra gli investitori è intuitiva: una società enorme entrerà automaticamente tra le principali posizioni degli ETF globali. In realtà il funzionamento degli indici è molto diverso. MSCI World, FTSE All-World e S&P 500 non pesano i titoli sulla capitalizzazione complessiva, ma sulla capitalizzazione flottante (free float), cioè sulla quota di azioni realmente disponibile sul mercato.



Ed è proprio qui che emerge il paradosso delle nuove megacap AI e space economy. Nel caso di SpaceX, le stime indicano un flottante iniziale compreso tra il 4% e il 5% del capitale. Significa che soltanto una parte molto limitata della valutazione totale entrerebbe realmente nel calcolo degli indici. Secondo le simulazioni di State Street Investment Management, assumendo un free float del 2,5% per SpaceX e del 10% per OpenAI e Anthropic, il peso combinato delle tre società nell'S&P 500 resterebbe inferiore allo 0,5% dell'intero indice. In altre parole: enorme impatto mediatico, ma impatto iniziale molto più contenuto nei portafogli passivi.



Nasdaq accelera, S&P resta indietro



L'analisi justETF evidenzia anche come l'arrivo delle nuove megacap stia spingendo gli stessi benchmark a rivedere le proprie regole. Dal 1° maggio 2026 il Nasdaq-100 ha introdotto la nuova procedura "Fast Entry", che consente alle società più grandi di entrare nell'indice dopo appena 15 giorni di trading, purché rispettino i requisiti di liquidità e capitalizzazione. Per SpaceX significherebbe un ingresso praticamente immediato nel benchmark tecnologico.



Nasdaq ha però introdotto anche un limite specifico per le società con basso flottante: il peso nell'indice non può superare tre volte il valore del free float. Una soluzione pensata per mantenere replicabili gli ETF collegati all'indice ed evitare che società con poche azioni disponibili alterino la struttura del benchmark.



Il paradosso degli ETF AI



Uno degli aspetti più controintuitivi riguarda gli ETF tematici sull'intelligenza artificiale. A prima vista sembrerebbero il canale naturale per ottenere esposizione alle nuove IPO AI. In realtà molti ETF UCITS dedicati al settore effettuano ribilanciamenti soltanto due volte l'anno. Questo significa che una società quotata nel corso del 2026 potrebbe entrare negli ETF tematici soltanto mesi dopo l'IPO. Paradossalmente, quindi, un ETF Nasdaq-100 potrebbe offrire esposizione a SpaceX o OpenAI più rapidamente di alcuni ETF specializzati sull'intelligenza artificiale.



MSCI World: approccio intermedio



Il MSCI World si colloca in una posizione intermedia. L'indice utilizza criteri quantitativi basati sulla capitalizzazione corretta per il flottante e prevede l'inclusione al primo ribilanciamento trimestrale utile successivo all'IPO. Per una società delle dimensioni di SpaceX, il requisito minimo verrebbe superato senza particolari difficoltà. In termini pratici, l'inclusione potrebbe arrivare circa due o tre mesi dopo la quotazione.

Condividi

```