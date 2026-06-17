Leonardo, rumors: via libera condizionato del governo a JV con Baykar su droni

(Teleborsa) - Il governo italiano ha esercitato il Golden power per dare il via libera condizionato alla joint venture tra Leonardo , colosso italiano della difesa, e Baykar, azienda turca specializzata in veicoli aerei senza pilota, per la produzione appunto di veicoli aerei senza pilota (UAV). Lo scrive Reuters citando una fonte.



Tra le condizioni imposte dal governo, le vendite dei droni e qualsiasi ulteriore sviluppo internazionale della JV dovranno essere limitati a paesi politicamente allineati con l'Europa e con la Nato, dice scrive l'agenzia confermando quanto riportato stamani da Il Messaggero. Tutta la tecnologia impiegata nella costruzione dei droni sarà classificata.

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