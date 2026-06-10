thyssenkrupp cede l'ultima quota del 15% in Acciai Speciali Terni ad Arvedi

(Teleborsa) - thyssenkrupp , colosso tedesco dell'acciaio, ha ceduto la sua quota residua del 15% in Acciai Speciali Terni (AST) al gruppo italiano Arvedi. Questa operazione segna il completamento definitivo della transazione concordata nel 2021 relativa alla cessione dello stabilimento siderurgico di Terni, in Italia, e della relativa organizzazione commerciale in Germania, Italia e Turchia.



La partecipazione era stata mantenuta nell'ambito della cessione del 2021 al fine di rafforzare la collaborazione operativa con il nuovo proprietario durante la fase di transizione. L'afflusso di cassa derivante dalla transazione ammonta a una cifra "high double-digit" di milioni di euro e contribuisce a rafforzare ulteriormente la liquidità di thyssenkrupp.



"Con il completamento della cessione, chiudiamo la transazione come previsto e compiamo un ulteriore passo avanti nella razionalizzazione e focalizzazione del nostro portafoglio - ha detto Volkmar Dinstuhl, membro del board di thyssenkrupp - Allo stesso tempo, creiamo maggiore flessibilità finanziaria per implementare ulteriormente il nostro allineamento strategico".







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