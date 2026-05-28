Mutares avvia revisione delle opzioni strategiche per Magirus, inclusa potenziale IPO

(Teleborsa) - Magirus, storico marchio tedesco di veicoli e attrezzature antincendio, ha generato ricavi nel primo trimestre del 2026 pari a circa 85 milioni di euro ed è sulla buona strada per raggiungere il break-even. L'elevato volume di ordini ha generato un portafoglio ordini di oltre 880 milioni di euro per i prossimi anni.



Mutares, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha acquistato Magirus da Iveco Group tra il 2024 e il 2025. I miglioramenti operativi avviati a seguito dell'acquisizione "si stanno traducendo sempre più in una maggiore produzione e in un miglioramento dei KPI operativi", si legge in una nota. Nell'esercizio finanziario 2025, Magirus ha generato ricavi per circa 336 milioni di euro e un EBIT rettificato di -12 milioni di euro, rispetto a ricavi di circa 276 milioni di euro e un EBIT rettificato di -40 milioni di euro nel 2024.



Mutares ha avviato ora una revisione delle opzioni strategiche per Magirus al fine di supportarne la prossima fase di crescita. Queste opzioni includono la valutazione di una potenziale cessione a un operatore del settore e una possibile uscita attraverso i mercati dei capitali, inclusa un'offerta pubblica iniziale (IPO).



"Un'eventuale operazione di questo tipo non solo rafforzerebbe la base patrimoniale di Magirus, ma ne aumenterebbe anche la flessibilità finanziaria, consentendole di sostenere una crescita redditizia continua, sia organica che attraverso acquisizioni mirate, unitamente ai continui investimenti nell'innovazione", viene sottolineato.

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