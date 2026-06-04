Fincantieri, accordo tra WASS Submarine Systems e Magellan Aerospace per la difesa subacquea canadese

(Teleborsa) - Fincantieri, attraverso la controllata WASS Submarine Systems, attiva nella progettazione e nello sviluppo di sistemi avanzati per la difesa subacquea, e Magellan Aerospace Corporation, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato a individuare e sviluppare ambiti di cooperazione industriale volti a rafforzare la sovranità della difesa canadese e potenziare le capacità di difesa subacquea del Paese. L'accordo - si legge in una nota - è stato siglato in occasione di CANSEC 2026, la principale fiera della difesa che si è svolta a Ottawa in Canada.



Nell’ambito di questa collaborazione, WASS Submarine Systems e Magellan lavoreranno congiuntamente per esplorare opportunità di partecipazione industriale canadese nel settore dei siluri pesanti e dei sistemi di contromisure. Le aree oggetto di collaborazione includono la produzione di componenti, sezioni energetiche e sottoassiemi, le attività di assemblaggio finale e di test in fabbrica, nonché manutenzione e supporto operativo nel ciclo di vita dei sistemi.

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